Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Забайкальской железной дороге выросла на 4,9% в январе-сентябре 2024 года

2024-10-03 09:12
Погрузка на Забайкальской железной дороге выросла на 4,9% в январе-сентябре 2024 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативной информации, в январе-сентябре 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено более 18 млн тонн различных грузов, что выше показателя января-сентября предыдущего года на 4,9%.

Грузооборот с начала 2024 года составил 237,9 млрд тарифных тонно-км (+2,6%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период грузооборот вырос на 2% и составил 290,5 млрд тонно-км.

За девять месяцев 2024 года в том числе погружено:

  • каменного угля – 10,4 млн тонн (+12%);
  • руды железной и марганцевой – 3,1 млн тонн (+11,8%);
  • строительных грузов – 992 тыс. тонн (-12,2%);
  • зерна – 600,5 тыс. тонн (-7,9%);
  • руды цветной и серного сырья – 339,2 тыс. тонн (-12,6%);
  • лома черных металлов – 154,4 тыс. тонн (+1,8%);
  • нефти и нефтепродуктов – 135,2 тыс. тонн (-18,5%);
  • лесных грузов – 49 тыс. тонн (-34,2%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 31 тыс. тонн (-30,1%).

В сентябре 2024 года 1,9 млн тонн различных грузов, что ниже показателя сентября предыдущего года на 0,3%.

Грузооборот за это же время составил 25,3 млрд тонно-км (+3,6%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот увеличился на 1,8% и составил 30,4 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru