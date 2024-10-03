Погрузка на Забайкальской железной дороге выросла на 4,9% в январе-сентябре 2024 года

По оперативной информации, в январе-сентябре 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено более 18 млн тонн различных грузов, что выше показателя января-сентября предыдущего года на 4,9%.
Грузооборот с начала 2024 года составил 237,9 млрд тарифных тонно-км (+2,6%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период грузооборот вырос на 2% и составил 290,5 млрд тонно-км.
За девять месяцев 2024 года в том числе погружено:
В сентябре 2024 года 1,9 млн тонн различных грузов, что ниже показателя сентября предыдущего года на 0,3%.
Грузооборот за это же время составил 25,3 млрд тонно-км (+3,6%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот увеличился на 1,8% и составил 30,4 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.