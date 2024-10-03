Погрузка на Забайкальской железной дороге выросла на 4,9% в январе-сентябре 2024 года

Погрузка на Забайкальской железной дороге выросла на 4,9% в январе-сентябре 2024 года

09:12

По оперативной информации, в январе-сентябре 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено более 18 млн тонн различных грузов, что выше показателя января-сентября предыдущего года на 4,9%.

Грузооборот с начала 2024 года составил 237,9 млрд тарифных тонно-км (+2,6%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период грузооборот вырос на 2% и составил 290,5 млрд тонно-км.

За девять месяцев 2024 года в том числе погружено:

каменного угля – 10,4 млн тонн (+12%);

руды железной и марганцевой – 3,1 млн тонн (+11,8%);

строительных грузов – 992 тыс. тонн (-12,2%);

зерна – 600,5 тыс. тонн (-7,9%);

руды цветной и серного сырья – 339,2 тыс. тонн (-12,6%);

лома черных металлов – 154,4 тыс. тонн (+1,8%);

нефти и нефтепродуктов – 135,2 тыс. тонн (-18,5%);

лесных грузов – 49 тыс. тонн (-34,2%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 31 тыс. тонн (-30,1%).

В сентябре 2024 года 1,9 млн тонн различных грузов, что ниже показателя сентября предыдущего года на 0,3%.

Грузооборот за это же время составил 25,3 млрд тонно-км (+3,6%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот увеличился на 1,8% и составил 30,4 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.