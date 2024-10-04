Горьковская железная дорога удостоена премии «Твердые знаки 2024» за развитие внутреннего туризма

Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2024-10-04 12:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога стала обладателем премии «Твердые знаки», организованной нижегородской редакцией издательского дома «Коммерсантъ». Магистраль отмечена в одной из номинаций за туристическую привлекательность.

«Получение этой награды – большая честь для сотрудников Горьковской магистрали, а также признание вклада компании ОАО «РЖД» в развитие туристического направления в Нижегородской области», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Премия «Твердые знаки» в 2024 году прошла в формате «Пушкинского вечера» и каждую номинацию сопровождали строки из произведений великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Горьковская железная дорога к 225-летию со дня его рождения запустила новый туристический мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино, который включает в себя поездку на пригородном поезде до ст. Ужовка и на автобусе до пушкинского села.

Кроме того, с августа 2023 года на Горьковской магистрали начал курсировать туристический ретропоезд на паровой тяге № 6901/6902 сообщением Нижний Новгород – Арзамас. Во главе состава уникальный паровоз П-36, который производился с 1953 по 1956 года и может развивать скорость до 125 км/ч. В годы активной эксплуатации он совершал рейсы по маршруту Москва – Владивосток. За первый год курсирования ретропоезд перевез более 21 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

