10-тысячный пассажир «Ласточки» совершил поездку по маршруту Самара – Сызрань

2021-10-04 10:06
2 октября на железнодорожном вокзале Чапаевск Куйбышевской железной дороги определили 10-тысячного пассажира, который приобрел билет в пригородный поезд «Ласточка» до Сызрани.

Счастливый билет на поезд сообщением Самара – Сызрань приобрела жительница Чапаевска Светлана Кузнецова, которая со своей семьей отправилась в гости к родственникам.

Юбилейный пассажир «Ласточки» был определен с помощью системы, которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах, поездах, терминалах самообслуживания АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Светлана Кузнецова рассказала, что на «Ласточке» она едет в гости к родственникам в Сызрань и очень рада впервые отправиться в путешествие на такой комфортабельной электричке.

С 1 сентября 2021 года «Ласточка» начала курсировать по популярному туристическому маршруту Самарской области Самара – Сызрань в выходные дни и сразу стала одним из любимых видов транспорта на данном направлении. На маршруте для «Ласточки» назначены остановки на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук и Обшаровка. Время в пути составляет 1 час 33 минуты. Со станции Самара «Ласточка» отправляется в Сызрань каждую субботу в 07:00 и 19:00, по воскресеньям – в 16:00. В обратном направлении со станции Сызрань-1 в Самару скорый поезд отправляется по субботам и воскресеньям в 09:00, по воскресеньям – в 19:00.

В «Ласточке» есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло. Вагоны полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями: подъемники для инвалидных колясок позволяют осуществлять посадку/высадку с низких платформ, а специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Приобрести билет на скоростной пригородный поезд «Ласточка» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

