Погрузка зерна увеличилась в 2 раза на станциях Забайкальской железной дороги в Амурской области в сентябре 2024 года

В сентябре 2024 года со станций Забайкальской железной дороги в Амурской области отгружено 65,5 тыс. тонн зерна, что более чем в 2 раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

Наибольшие объемы зерновых грузов отправлены со станций Благовещенск, Белогорск, Екатеринославка, Возжаевка, Поздеевка, Поярково, Серышево, Березовский-Восточный в адрес грузополучателей центральных регионов России, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет соя, также к перевозкам предъявляют пшеницу, ячмень, овес, кукурузу и другие зерновые культуры.

Позитивная динамика связана с увеличением производительности аграрного комплекса региона и изменением транспортной логистики во внутригосударственном сообщении, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.