Фотовыставка «Романтика железной дороги» открылась в Барнауле

09:38

В барнаульском торговом центре «Пионер» заработала фотовыставка «Романтика железной дороги». На ней представлены фотоработы сотрудников Западно-Сибирской магистрали из Алтайского края и Новосибирской области. Среди них машинисты и их помощники, составители поездов, работники вокзалов и представители других железнодорожных профессий.

Представленная экспозиция демонстрирует природу, окружающую железнодорожную инфраструктуру. Особое внимание уделено закатам и рассветам на магистрали.

Выставка показывает, что железная дорога – это не только стабильная работа, ответственность, безопасность, но и романтика, возможность видеть природную красоту родных мест.

Познакомиться с работами железнодорожников можно будет до конца октября, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.