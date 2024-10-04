Начальник Забайкальской железной дороги встретился с руководителями детских садов и лицеев ОАО «РЖД» в преддверии Дня учителя

09:28

Накануне Дня учителя начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец встретился с заведующими детских садов и директорами РЖД лицеев, работающих на полигоне магистрали. Руководитель ЗабЖД поблагодарил все коллективы педагогов за их вклад в воспитание подрастающего поколения, а также поздравил с предстоящим профессиональным праздником.

«Благодаря работе детских садов и лицеев компании «РЖД» наши сотрудники могут спокойно трудиться, потому что знают, что, пока они на работе, их дети в надежных руках. В наших образовательных учреждениях ребята получают не только знания, но и все необходимое внимание и заботу. А высокий уровень общего и дополнительного образования, которое мы даем детям, – важная составляющая формирования кадрового резерва магистрали», – отметил на совещании Владимир Антонец.

Это уже вторая встреча начальника магистрали с заведующими детских садов и директорами лицеев ОАО «РЖД». Результатом прошлогоднего общения стало закрепление руководителей различных подразделений дороги за каждым образовательным учреждением для оказания им шефской помощи. Это позволило организовать оперативное решение вопросов текущей деятельности – железнодорожники помогают в проведении субботников и вывозе мусора, установке детских площадок и систем наружного освещения, сборке мебели и т. п., сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.