Новый скорый поезд Москва – Екатеринбург – Серов начнет курсировать с 16 декабря

C 16 декабря 2024 года ОАО «РЖД» запускает новый скорый поезд № 86 сообщением Москва – Серов. Он будет курсировать через день, маршрут пройдет через Владимир, Нижний Новгород и Киров. На СвЖД предусмотрены остановки на станциях Пермь-2, Екатеринбург-Пассажирский, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье. Новый поезд свяжет населенные пункты Свердловской области со столицей и другими крупными городами.

Скорый поезд № 86Я Москва – Серов будет отправляться из столицы в 16:50 (здесь и далее время местное), Екатеринбург прибытие/отправление на следующие сутки в 20:59 – 22:09, прибытие в Серов – в 05:32.

Скорый поезд № 86Е Серов – Москва начнет курсировать с 18 декабря. Отправление из Серова в 20:30, Екатеринбург прибытие/отправление – в 04:23 – 05:19, прибытие в Москву – в 05:30 на следующие сутки.

Состав будет сформирован из купейных, плацкартных вагонов и СВ. В поезде предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть специализированное багажное купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Билеты на новый поезд уже в продаже. Приобрести их можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах за 90 суток до даты отправления, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.