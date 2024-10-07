РЖД перевезли 74,1 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении по соглашениям с регионами

По итогам 9 месяцев 2024 года выполнили взятые на себя на этот период обязательства по вывозу угольной продукции из всех регионов, с которыми заключены соответствующие соглашения: из Кузбасса, Хакасии, Тывы, Бурятии, Якутии и Иркутской области.
В январе-сентябре отправили угля на экспорт в восточном направлении:
Суммарно перевезли 74,1 млн тонн, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 0,6% выше плановых параметров.
Всего по соглашениям с регионами в 2024 году планируется вывезти на экспорт в восточном направлении около 100 млн тонн угля.