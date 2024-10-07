Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД перевезли 74,1 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении по соглашениям с регионами

2024-10-07 15:37
По итогам 9 месяцев 2024 года выполнили взятые на себя на этот период обязательства по вывозу угольной продукции из всех регионов, с которыми заключены соответствующие соглашения: из Кузбасса, Хакасии, Тывы, Бурятии, Якутии и Иркутской области.

В январе-сентябре отправили угля на экспорт в восточном направлении:

  • Кузбасс – 39,9 млн тонн (+3,8% к 2023 г., +0,01% к плану),
  • Хакасия – 4,9 млн тонн (+10,3% к 2023 г., +1,7% к плану),
  • Тыва – 0,5 млн тонн (+4,6% к 2023 г., +0,3% к плану),
  • Бурятия – 6,7 млн тонн (-1,9% к 2023 г., +1% к плану),
  • Якутия – 19,5 млн тонн (+1,9% к 2023 г., +1% к плану),
  • Иркутская область – 2,6 млн тонн (+3,3% к 2023 г., +4% к плану).

Суммарно перевезли 74,1 млн тонн, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 0,6% выше плановых параметров.

Всего по соглашениям с регионами в 2024 году планируется вывезти на экспорт в восточном направлении около 100 млн тонн угля.

