Почти 4,5 млн тонн груза переработано на терминалах Горьковской железной дороги за 9 месяцев 2024 года

Грузопереработка на терминалах Горьковской железной дороги в январе-сентябре 2024 года превысила отметку в 4,45 млн тонн.
Горьковская магистраль за 9 месяцев 2024 года обработала грузы на терминалах:
Стоит отметить, что на терминалах магистрали оказываются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка и выгрузка широкой номенклатуры грузов, их хранение в крытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автомобильным транспортом, оформление перевозочных документов, услуги очистки/промывки вагонов.
Активно внедряется в работу «цифровая модель» взаимоотношений с грузоотправителями и грузополучателями. Сейчас абсолютно каждый клиент магистрали имеет возможность в «Личном кабинете» и на сайте ОАО «РЖД» дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса.
Клиенты ГЖД активно используют новые сервисы, в том числе «ЦМ-Экспедитор» (создает оптимальные логистические схемы), «Мастер погрузки» (помогает погрузить и закрепить груз, а также проверяет правильность его размещения) и «ЦМ-авто» (оказание полного комплекса терминальных услуг при перевозке автомобилей), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.