Почти 4,5 млн тонн груза переработано на терминалах Горьковской железной дороги за 9 месяцев 2024 года

2024-10-07 14:24
Грузопереработка на терминалах Горьковской железной дороги в январе-сентябре 2024 года превысила отметку в 4,45 млн тонн.

Горьковская магистраль за 9 месяцев 2024 года обработала грузы на терминалах:

  • Тихорецкая – 789,7 тыс. тонн;
  • Муром – 569,6 тыс. тонн;
  • Доскино – 538,5 тыс. тонн;
  • Юрьевец – 408,2 тыс. тонн;
  • Котельнич-2 – 240,7 тыс. тонн;
  • Киров-Котласский – 225,8 тыс. тонн;
  • Чернушка – 202,7 тыс. тонн;
  • Ижевск – 177 тыс. тонн.

Стоит отметить, что на терминалах магистрали оказываются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка и выгрузка широкой номенклатуры грузов, их хранение в крытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автомобильным транспортом, оформление перевозочных документов, услуги очистки/промывки вагонов.

Активно внедряется в работу «цифровая модель» взаимоотношений с грузоотправителями и грузополучателями. Сейчас абсолютно каждый клиент магистрали имеет возможность в «Личном кабинете» и на сайте ОАО «РЖД» дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса.

Клиенты ГЖД активно используют новые сервисы, в том числе «ЦМ-Экспедитор» (создает оптимальные логистические схемы), «Мастер погрузки» (помогает погрузить и закрепить груз, а также проверяет правильность его размещения) и «ЦМ-авто» (оказание полного комплекса терминальных услуг при перевозке автомобилей), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

