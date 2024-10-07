Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Инвестиции в рамках деятельности Забайкальской магистрали в Амурской области в 2024 году составят 19 млрд рублей

2024-10-07 12:31
Более 19 млрд рублей холдинг «РЖД» направит на развитие производственной инфраструктуры и социальные проекты Забайкальской железной дороги в Амурской области в 2024 году. Об этом говорили на рабочей встрече начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец и губернатор Амурской области Василий Орлов. Стороны обсудили итоги сотрудничества в 2024 году и планы на предстоящий год.

В частности, было отмечено, что на территории региона продолжается реализация крупных инвестиционных проектов «Развитие Восточного полигона» (2 этап) и «Транссиб за 7 суток». В настоящее время развиваются железнодорожные станции Сковородино, Ерофей Павлович, Белогорск, Магдагачи, ведется удлинение путей на станциях Завитая, Шимановская. С целью повышения надежности электроснабжения магистрали устанавливаются дополнительные трансформаторы на 8-ми тяговых подстанциях.

По программе строительства и реконструкции искусственных сооружений в 2023 году было открыто движение по новому Керакскому тоннелю на перегоне Ковали – Ульручьи. Сейчас завершается обустройство охранных зон и благоустройство объекта.

Ключевой объемный показатель работы магистрали в регионе – погрузка – в январе-сентябре 2024 года составила 19,9 млн тонн, показав прирост к результату за аналогичный период прошлого года на 4,8%. Это свидетельствует об устойчивом развитии промышленного сектора и бизнеса Приамурья.

«В ближайшей перспективе мы рассчитываем на прирост грузовой базы на 3,7 млн тонн за счет выхода на проектные мощности заводов по производству метанола в Сковородино, газоперерабатывающего и газохимического в Усть-Пере, а также предприятия по глубокой переработке сои в Белогорске», – отметил начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Кроме того, при участии ЗабЖД в Благовещенске реализуется несколько логистических проектов, в том числе связанных с развитием контейнерных сервисов. Спрос на них увеличивается в связи с развитием торговых отношений с Китайской Народной Республикой.

Существенный вклад ЗабЖД вносит и в развитие социальной сферы региона. Так, в поселке Магдагачи для семей железнодорожников строится 27-ми квартирный жилой дом. А на Свободненской детской железной дороге возводятся пассажирские здания станции Юность.

В завершение встречи губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил руководителя магистрали Владимира Антонца за расширение направлений совместной работы.

«С Забайкальской железной дорогой, как в целом с ОАО «РЖД», у нас сложились хорошие партнерские отношения. Сегодня перед нами стоит задача, поставленная Президентом РФ, по увеличению пропускной способности Восточного полигона. Для этого в том числе нужны специалисты. Чтобы их привлечь в притрассовые города и поселки, необходимо полноценное развитие населенных пунктов вдоль БАМа и Транссиба. Нужно строить жилье и социальную инфраструктуру, улучшать в целом уровень жизни. Уверен, совместно с Забайкальской железной дорогой мы справимся с поставленной президентом задачей», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Одним из символов сложившегося сотрудничества стал патриотический проект «Ретропоезда «Победа», получивший большой положительный отклик у жителей Приамурья. В будущем году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне количество остановок праздничного состава в регионе будет увеличено с 10 до 12. Впервые ретропоезд сделает остановки на станциях Серышево и Екатеринославка, где пройдут праздничные митинги и концерты, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

