Современная отечественная техника для уборки снега поступила на Куйбышевскую железную дорогу

10:13

На Куйбышевскую железную дорогу поступила современная снегоуборочная машина, предназначенная для быстрой очистки железнодорожных путей от снежных заносов. Использовать ее планируют на участках с наиболее интенсивным движением пассажирских поездов в Самарской и Оренбургской областях.

Согласно ее характеристикам даже при сильных снегопадах всего за два часа она способна полностью расчистить от снега железнодорожный путь длиною более чем в 40 км.

Всего к зимнему периоду 2024 – 2025 годов для уборки и расчистки снега на Куйбышевской железной дороге уже подготовлено 108 единиц спецтехники. Это 58 снегоуборочных поездов в границах станций, 37 снегоочистительных машин для работы на межстанционных перегонах, 11 пневмообдувочных машин, два роторных снегоочистителя для устранения снежных заносов в сложных метеоусловиях.

Также уже проверены все системы пневмообдувки и обогрева стрелочных переводов, составлен график постоянного контроля очистки стрелочных переводов и путей на станциях. Определены участки магистрали, требующие усиленного режима работы снегоуборочных машин, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.