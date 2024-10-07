Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Современная отечественная техника для уборки снега поступила на Куйбышевскую железную дорогу

2024-10-07 10:13
Современная отечественная техника для уборки снега поступила на Куйбышевскую железную дорогу
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Куйбышевскую железную дорогу поступила современная снегоуборочная машина, предназначенная для быстрой очистки железнодорожных путей от снежных заносов. Использовать ее планируют на участках с наиболее интенсивным движением пассажирских поездов в Самарской и Оренбургской областях.

Согласно ее характеристикам даже при сильных снегопадах всего за два часа она способна полностью расчистить от снега железнодорожный путь длиною более чем в 40 км.

Всего к зимнему периоду 2024 – 2025 годов для уборки и расчистки снега на Куйбышевской железной дороге уже подготовлено 108 единиц спецтехники. Это 58 снегоуборочных поездов в границах станций, 37 снегоочистительных машин для работы на межстанционных перегонах, 11 пневмообдувочных машин, два роторных снегоочистителя для устранения снежных заносов в сложных метеоусловиях.

Также уже проверены все системы пневмообдувки и обогрева стрелочных переводов, составлен график постоянного контроля очистки стрелочных переводов и путей на станциях. Определены участки магистрали, требующие усиленного режима работы снегоуборочных машин, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru