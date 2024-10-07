Почти 122 км «бархатного» пути уложено на Горьковской железной дороге с начала путеремонтной кампании

Работники Горьковской железной дороги с начала кампании по ремонту пути 2024 года уложили 121,8 км бесстыкового, так называемого «бархатного», пути. Кроме того, произведена замена 89 стрелочных переводов.

На сегодняшний день работы по капитальному ремонту развернуты на перегонах Ветлужская – Шеманиха, Тоншаево – Пижма, Ильино – Великое Озеро, Андосово – Пильна в Нижегородской области, Долгушино – Вахрушево, Бумкомбинат – Просница, Ацвеж – Котельнич, Марадыковский – Быстряги в Кировской области, Чулково – Гороховец и Болдино – Ундол во Владимирской области, Болгуры – Кварса, Яр – Кожиль, ст. Глазов в Удмуртской Республике, ст. Иштуган, ст. Шемордан, ст. Дербышки, ст. Арск в Республике Татарстан, а также на ст. Шумерля в Чувашской Республике.

В рамках капитального ремонта железнодорожники меняют рельсошпальную решетку, укладывают путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.