Более 9,3 тыс. малогабаритных посылок отправлено на вокзалах Забайкальской железной дороги за 9 месяцев 2024 года

09:28

В январе-сентябре 2024 года на Забайкальской железной дороге в рамках сервиса «от вокзала к вокзалу» отправили и получили более 9,3 тыс. малогабаритных посылок, бандеролей и писем. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По объемам оказанной услуги лидируют вокзалы Благовещенск (почти 3 тыс. отправлений, +31,1%), Чита-2 (более 2,7 тыс., +2,7%) и Белогорск (696, -13%).

Пункты приема-выдачи посылок и корреспонденции работают на 16 вокзальных комплексах ЗабЖД в Забайкальском крае и Амурской области.

Напомним, что по условиям предоставления сервиса вес посылки не должен превышать 10 кг, а сумма трех измерений – не более 150 см. Экспресс-доставка позволяет отправить корреспонденцию в 348 городов России. Стоимость отправки рассчитывается в зависимости от веса посылки и конкретного вокзала, на который ее необходимо доставить.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный), на сайте или у дежурного помощника начальника вокзала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.