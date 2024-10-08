Почти 20 тыс. человек посетили музей истории и развития Горьковской железной дороги за 9 месяцев

09:22

Посетителями и гостями музея истории и развития Горьковской железной дороги в январе-сентябре 2024 года стали почти 20 тыс. человек. Для них было организовано более 730 тематических и познавательных экскурсий.

Отметим, что музей разделен на 5 структурных филиалов. В текущем году их посетило:

открытую площадку «Паровозы России» в Нижнем Новгороде – 7,5 тыс. человек (организовано 197 экскурсий);

филиал в Нижнем Новгороде – 4,25 тыс. человек (организовано 108 экскурсий);

филиал в Ижевске – 4,1 тыс. человек (организовано 207 экскурсий);

филиал в Кирове – 2 тыс. человек (организовано 110 экскурсий);

филиал на ст. Лянгасово – 2 тыс. человек (организовано 109 экскурсий).

История магистрали отражается в экспозициях подразделения. В их числе «Первые паровозы», «Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги», «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны», «Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги» и другие. На открытой площадке «Паровозы России» представлены подлинные экспонаты – паровозы и вагоны».

Подчеркнем, что в фондах структурных филиалов собраны подлинные предметы, фотографии и документы, а также уникальные макеты, выполненные с большой детализацией. Посетителям рассказывают о том, как зарождалось мировое и отечественное паровозостроение, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, об основных вехах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также о железнодорожных профессиях прошлого и настоящего.

Подробную информацию о подразделении по сохранению исторического наследия ГЖД можно узнать на официальном сайте в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.