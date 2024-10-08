За 9 месяцев перевозки пассажиров в дальнем следовании на Красноярской железной дороге увеличились на 2,7%

За 9 месяцев перевозки пассажиров в дальнем следовании на Красноярской железной дороге увеличились на 2,7%

09:15

На Красноярской железной дороге за январь–сентябрь 2024 года перевезено более 6 млн пассажиров (-1,2% к январю – сентябрю 2023 года), из них в дальнем следовании – 1,3 млн (+2,7%), в пригородном сообщении – 4,7 млн (-2,3%).

Пассажирооборот за этот период сохранился на уровне 9 месяцев прошлого года, составив 1 млрд 628 млн пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – 1 млрд 417 млн пасс.-км, в пригородном сообщении – 211 млн пасс.-км.

В сентябре 2024 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 673 тыс. пассажиров, из них в поездах дальнего следования – 123 тыс., в пригородных поездах – 550 тыс., сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.