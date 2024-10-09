Железнодорожники завершили капитальный ремонт пути на перегоне Канаевка – Асеевская в Пензенской области

14:47

Железнодорожники завершили капитальный ремонт пути на одном из основных перегонов в Пензенской области – Канаевка – Асеевская. В ходе работ здесь было уложено 7,5 км бесстыкового пути, что позволило не только увеличить скорость движения пассажирских поездов, но и повысить комфорт пассажиров во время поездки: благодаря такой технологии укладки рельсов снижаются шумы и вибрации, улучшается плавность хода подвижного состава.

В ходе ремонта был проведен полный цикл работ, включающий демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, укладку и сварку пути с последующей выправкой и отделкой. Капитальный ремонт проводился по технологии закрытого перегона, когда на время работ участок пути полностью закрывается для движения, а поезда пропускаются по соседнему пути по специально разработанному графику. Это позволяет сконцентрировать все ресурсы и выполнить большой объем работ за короткие сроки.

Всего на участке Канаевка – Асеевская было задействовано более 100 железнодорожников, а также специальная техника: путевые машины тяжелого типа, рельсовозные составы, вагоны хоппер-дозаторы, укладочные и разборочные краны, автотракторная техника.

Отметим, что участок пути Канаевка – Асеевская находится на главном ходу Куйбышевской магистрали, ежедневно здесь проходит более 40 пассажирских и 30 грузовых поездов, включая московское направление, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.