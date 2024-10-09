Услугой доставки еды к поезду на Горьковской железной дороге воспользовались почти 900 человек за 9 месяцев

11:22

Сервисом по доставке еды к поездам дальнего следования в границах Горьковской железной дороги воспользовались почти 900 пассажиров в январе – сентябре 2024 года. Это на 5% больше показателя за аналогичный период 2023 года.

Чаще всего услугой пользуются пассажиры с вокзалов Нижний Новгород, Киров, Канаш и Красный узел. Наиболее популярными являются блюда русской и кавказской кухни.

Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенному проездному документу. На столиках в плацкартных, а также на зеркалах купейных, СВ и Люкс вагонов размещены QR-коды для более удобного перехода к оформлению заказа.

Услуга также доступна в Казани, Чебоксарах, Ижевске и Владимире. Кроме того, сервисом можно воспользоваться в Арзамасе, Сергаче, Агрызе и Балезино.

География предоставления услуги продолжит расширяться и на других маршрутах поездов дальнего следования. Перечень кафе и ресторанов также будет увеличиваться по мере подключения их к сервису.

С подробной информацией об услуге можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Доставка еды к поезду», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.