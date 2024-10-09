Капсулы для сна установлены на железнодорожном вокзале Красноярска

11:20

Вокзал Красноярск стал первым на КрасЖД, где у пассажиров, ожидающих поезда, появилась возможность воспользоваться новым сервисом – современными местами для индивидуального отдыха в формате капсульного отеля.

Две капсулы для сна установлены в зале «Комфорт» на втором этаже вокзального комплекса.

Они оборудованы шумоизоляционными жалюзи и usb-адаптерами для зарядки гаджетов. Внутри есть отделения для хранения багажа.

Гостю выдается подушка и комплект одноразового постельного белья.

Каждая капсула рассчитана на одного человека, но при необходимости возможно размещение матери с ребенком до 6 лет.

Новый сервис работает круглосуточно. Арендовать капсулу можно как на один час, так и на несколько часов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.