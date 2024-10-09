Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Капсулы для сна установлены на железнодорожном вокзале Красноярска

2024-10-09 11:20
Капсулы для сна установлены на железнодорожном вокзале Красноярска
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вокзал Красноярск стал первым на КрасЖД, где у пассажиров, ожидающих поезда, появилась возможность воспользоваться новым сервисом – современными местами для индивидуального отдыха в формате капсульного отеля.

Две капсулы для сна установлены в зале «Комфорт» на втором этаже вокзального комплекса.

Они оборудованы шумоизоляционными жалюзи и usb-адаптерами для зарядки гаджетов. Внутри есть отделения для хранения багажа.

Гостю выдается подушка и комплект одноразового постельного белья.

Каждая капсула рассчитана на одного человека, но при необходимости возможно размещение матери с ребенком до 6 лет.

Новый сервис работает круглосуточно. Арендовать капсулу можно как на один час, так и на несколько часов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru