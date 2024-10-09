Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к 11 несчастным случаям в Челябинской области

10:32

В Челябинской области за 9 месяцев 2024 года от наезда подвижного состава травмировано 11 человек, из них 8 – смертельно. За аналогичный период 2023 года от наезда подвижного состава и поражения электротоком было травмировано 19 человек, из них 16 – с летальным исходом.

Всего на Южно-Уральской магистрали с января по сентябрь 2024 года от наезда подвижного состава и поражения электротоком травмировано 29 человек (из них 22 человек смертельно). Несчастные случаи произошли в Челябинской, Оренбургской, Курганской, Самарской областях и в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. За аналогичный период 2023 года от наезда подвижного состава было травмировано 40 человек, из них 34 – со смертельным исходом.

С января по сентябрь 2024 года зафиксировано 2 случая травмирования несовершеннолетних на объектах инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области.

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход железнодорожных путей в не установленных местах.

Для предотвращения несчастных случаев ЮУЖД ведет строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, проводит ремонт пешеходных мостов, обновляет пешеходные настилы и системы освещения на станциях, устанавливает предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Регулярно проводится мониторинг мест несанкционированных переходов через пути, где травмируются граждане. В дальнейшем на данных участках железнодорожники увеличивают количество совместных с транспортной полицией профилактических рейдов, в ходе которых нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов. Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно-разъяснительную работу в школах и других учебных заведениях.

Железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. ЮУЖД напоминает, что переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.