Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более 3,7 млрд рублей в январе-сентябре 2024 года

10:31

В январе – сентябре 2024 года Приволжская магистраль (включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги) перечислила в бюджеты всех уровней более 3,7 млрд рублей.

В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области за 9 месяцев составили около 1,8 млрд рублей. В бюджеты Волгоградской области перечислено более 1,3 млрд рублей, Астраханской области – около 600 млн рублей.

Приволжская железная дорога является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.