Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-сентябре выросли на 7,8%

2024-10-09 10:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 9 месяцев 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 5 млн 871 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе во внутреннем сообщении отправлено свыше 2,3 млн ДФЭ (+6,5%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,1%, до 4,3 млн ДФЭ (перевезено 61,5 млн тонн грузов, +9,7%), в том числе:

  • химикаты и сода – 602 тыс. ДФЭ (на уровне января-сентября 2023 года);
  • лесные грузы – 443,1 тыс. (-1,4%);
  • химические и минеральные удобрения – 375,1 тыс. (рост в 1,9 раза);
  • автомобили и комплектующие – 366,4 тыс. (+7,2%);
  • метизы – 329,1 тыс. (+4,5%);
  • промышленные товары – 324,7 тыс. (+1,4%);
  • машины, станки, двигатели – 291,7 тыс. (-8%);
  • бумага – 269,7 тыс. (-1,1%);
  • строительные грузы – 207 тыс. (+25,8%);
  • черные металлы – 156,5 тыс. (-18,9%);
  • остальные и сборные грузы – 153,8 тыс. (+12,8%);
  • зерно – 94,5 тыс. (+21,5%);
  • цветные металлы – 95 тыс. (-5,1%);
  • нефть и нефтепродукты – 75,8 тыс. (+10,5%);
  • продукты перемола – 29,8 тыс. (рост в 1,9 раза);
  • рыба – 27 тыс. (+3,4%);
  • цветная руда и серное сырье – 23,3 тыс. (на уровне прошлого года);
  • мясо и масло животное – 22,6 тыс. (+11,2%);
  • картофель, овощи, фрукты – 9,9 тыс. (-12,7%);
  • остальные продовольственные товары – 244,5 тыс. (+6,7%).

В сентябре во всех видах сообщения перевезено 639,7 тыс. ДФЭ, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

