Десятивагонная «Ласточка» повышенной комфортности начала курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 1 октября

15:51

С 1 октября между Нижним Новгородом и Москвой начала курсировать первая десятивагонная скоростная «Ласточка» повышенной комфортности, полученная холдингом «ЖД» от производителя. В новом поезде увеличено количество мест и повышен комфорт во всех классах обслуживания.

Новая версия «Ласточки» была создана на заводе «Уральские локомотивы» в этом году. Изменения в конструкции и системе управления позволили увеличить длину состава до 10 вагонов. Теперь один электропоезд сможет перевозить 727 человек (пятивагонные «Ласточки» – 341 пассажира).

В салоне установлен новый тип кресел с откидывающимися спинками. Все сидения оборудованы индивидуальными розетками и USB-портами. Увеличено количество мест для пассажиров бизнес-класса: теперь он полностью занимает первый вагон. В бизнес-классе есть подставка для ног, мягкие подголовники, индивидуальное освещение и столик для каждого пассажира.

Количество санитарных комнат увеличено до 11, при этом одна из них адаптирована для маломобильных пассажиров. В подвижном составе предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку и высадку, в том числе и с низких платформ. В вагоне № 10 расположены места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Расписание скоростных поездов «Ласточка» Нижний Новгород – Москва останется прежним. Новый состав будет отправляться из Москвы в 07:15 и прибывать в Нижний Новгород в 11:00. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться в 13:36 и прибывать в Москву в 17:39. До конца года на Горьковскую железную дорогу прибудет еще одна новая «Ласточка».

Приобрести билеты и получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.