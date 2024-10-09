Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Открыта продажа билетов в беспересадочную группу вагонов из Карабулака в Москву

2024-10-09 10:23
По многочисленным просьбам жителей Саратовской области на Приволжской железной дороге назначены беспересадочные вагоны сообщением Москва – Карабулак (Базарно-Карабулакский район) через Петровск Саратовской области.

В беспересадочную группу входят купейный и плацкартные вагоны. Продажа билетов уже открыта.

Первый рейс из Москвы состоится 16 декабря в 15:22 с прибытием в пункт назначения на следующий день в 10:30 по местному времени. Группа вагонов будет следовать до Аткарска в составе поезда № 135Й Москва – Саратов, затем – отдельным поездом № 686Ж Аткарск – Карабулак, который специально назначен для этого в новом графике.

В обратном направлении, от станции Карабулак, вагоны будут отправляться с 17 декабря в 13:20 по местному времени. Они проследуют в составе поезда № 685Ж сообщением Карабулак – Аткарск с дальнейшим включением в состав поезда № 135Ж Саратов – Москва. Прибытие в столицу – на следующий день в 06:52.

Совершить поездки можно будет через день. В пути следования предусмотрены остановки в Мичуринске, Тамбове, Аткарске, Петровске и других населенных пунктах.

Получить больше информации о курсировании поездов и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При оформлении билетов на сайте rzd.ru необходимо указать «Карабулак» и из списка станций выбрать «Карабулак (Свободный, Базарно-Карабулакский район, Саратовская область, Российская Федерация)», сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

