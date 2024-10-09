Погрузка на Приволжской железной дороге в сентябре выросла более чем на 10%

10:13

В сентябре 2024 года на Приволжской железной дороге погружено около 3 млн тонн, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Грузооборот в сентябре составил 6,5 млрд тарифных тонно-км (-14,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 8,5 млрд тонно-км (-14,9%).

В январе – сентябре 2024 года на Приволжской железной дороге погружено 26,9 млн тонн (на уровне результата за аналогичный период 2023 года), в том числе:

нефти и нефтепродуктов – 11,2 млн тонн (+6,3% к январю – сентябрю 2023 года);

зерна – 3 млн тонн (-2,6%);

химикатов и соды – 2,8 млн тонн (-0,2%);

химических и минеральных удобрений – 2,6 млн тонн (+9,8%);

цемента – 1,7 млн тонн (-9,8%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,4 млн тонн (-11,8%);

черных металлов – 1,2 млн тонн (-31,6%);

строительных грузов – 467 тыс. тонн (-10,2%);

кокса – 285 тыс. тонн (как и годом ранее).

Грузооборот в январе-сентябре составил 61 млрд тарифных тонно-км (-17,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 79,5 млрд тонно-км (-17,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.