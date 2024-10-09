Погрузка на Приволжской железной дороге в сентябре выросла более чем на 10%

В сентябре 2024 года на Приволжской железной дороге погружено около 3 млн тонн, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Грузооборот в сентябре составил 6,5 млрд тарифных тонно-км (-14,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 8,5 млрд тонно-км (-14,9%).
В январе – сентябре 2024 года на Приволжской железной дороге погружено 26,9 млн тонн (на уровне результата за аналогичный период 2023 года), в том числе:
Грузооборот в январе-сентябре составил 61 млрд тарифных тонно-км (-17,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 79,5 млрд тонно-км (-17,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.