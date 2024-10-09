Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли почти на 5% в январе-сентябре

2024-10-09 10:09
Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли почти на 5% в январе-сентябре
В январе – сентябре 2024 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 8,6 млн пассажиров (+4,9% к январю –сентябрю 2023 года), из них в пригородном сообщении – более 6 млн пассажиров (+4,5%), в дальнем следовании – 2,6 млн (+5,8%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2024 года вырос на 3,8% к уровню января – сентября 2023 года и составил 3,7 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе – сентябре составил 256,7 млн пасс-км (+4,1%), в дальнем следовании – 3,4 млрд пасс-км (+3,8%).

В сентябре 2024 года отправлено более 1 млн пассажиров. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В пригородном сообщении отправлено 734,9 тыс. пассажиров (-0,6% к сентябрю 2023 года), в дальнем следовании – 270,2 тыс. (+0,4%).

Пассажирооборот в сентябре составил 467,3 млн пасс-км, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 30,4 млн пасс-км (+2,1%), в дальнем следовании – 436,9 млн пасс-км (-0,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

