Специализированную помощь на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги получили более семи тысяч маломобильных пассажиров

09:56

За девять месяцев 2024 года на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги необходимую помощь получили 7300 маломобильных пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на специальные услуги увеличился на 17%.

Сопровождение маломобильных пассажиров предоставляется на 20 железнодорожных вокзалах ВСЖД. Наибольшее количество обращений зафиксировано на станциях Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ.

Благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить бесплатную помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и сопровождении до поезда и посадке в него.

Ознакомиться с подробной информацией об услугах, предоставляемых маломобильным пассажирам, можно на сайте в разделе Центр содействия мобильности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.