Свердловская железная дорога выплатила в бюджеты и внебюджетные социальные фонды 23,8 млрд рублей налогов за 9 месяцев

09:15

За девять месяцев (январь – сентябрь) 2024 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 23,8 млрд рублей.

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 9,5 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

в бюджет Свердловской области – 4 млрд рублей;

в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1,8 млрд рублей;

в бюджет Пермского края – 1,7 млрд рублей;

в бюджет Тюменской области – 1,6 млрд рублей;

в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа – 0,4 млрд рублей.

При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2024 году для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО – Югры на общую сумму 79,3 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.