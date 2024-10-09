Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железная дорога выплатила в бюджеты и внебюджетные социальные фонды 23,8 млрд рублей налогов за 9 месяцев

2024-10-09 09:15
Свердловская железная дорога выплатила в бюджеты и внебюджетные социальные фонды 23,8 млрд рублей налогов за 9 месяцев
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За девять месяцев (январь – сентябрь) 2024 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 23,8 млрд рублей.

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 9,5 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

  • в бюджет Свердловской области – 4 млрд рублей;
  • в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1,8 млрд рублей;
  • в бюджет Пермского края – 1,7 млрд рублей;
  • в бюджет Тюменской области – 1,6 млрд рублей;
  • в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа – 0,4 млрд рублей.

При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2024 году для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО – Югры на общую сумму 79,3 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru