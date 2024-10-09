Свердловская железная дорога выплатила в бюджеты и внебюджетные социальные фонды 23,8 млрд рублей налогов за 9 месяцев

За девять месяцев (январь – сентябрь) 2024 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 23,8 млрд рублей.
В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 9,5 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:
При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2024 году для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО – Югры на общую сумму 79,3 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.