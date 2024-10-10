Горьковская железная дорога обеспечивает пассажирские перевозки на южном направлении

15:02

Поездами дальнего следования, которые курсируют по Горьковской железной дороге в направлении южных курортов России из Нижнего Новгорода, воспользовались 65,5 тыс. пассажиров в январе-сентябре 2024 года. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Количество курсирующих составов – 4 поезда прямого сообщения и 5 транзитных.

Поездами дальнего следования из Казани на Юг России воспользовались 65 тыс. пассажиров за 9 месяцев 2024 года. Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Количество курсирующих составов – 5 поездов прямого сообщения и 13 транзитных.

Из Кирова в направлении южных курортов в январе-сентябре этого года отправились 33 тыс. пассажиров. Это на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Количество курсирующих составов – 3 поезда прямого сообщения и 2 транзитных.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.