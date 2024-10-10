Перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в январе-сентябре выросла на 11,5%

12:23

В январе-сентябре перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 11,5% и составила 475,5 тыс. ДФЭ.

Всего за данный период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 502,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С начала года было перевезено: