Перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в январе-сентябре выросла на 11,5%

2024-10-10 12:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-сентябре перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 11,5% и составила 475,5 тыс. ДФЭ.

Всего за данный период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 502,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С начала года было перевезено:

  • промышленные товары народного потребления – 101,9 тыс. ДФЭ (+56,9% к январю-сентябрю 2023 года);
  • метизы – 78 тыс. ДФЭ (+41,4%);
  • химикаты и сода – 47,9 тыс. ДФЭ (+10,3%);
  • цветные металлы – 20,5 тыс. ДФЭ (+9,1%);
  • сборные грузы – 12,5 тыс. ДФЭ (+32,1%);
  • сельскохозяйственные машины – 12,1 тыс. ДФЭ (+25,9%);
  • бумага – 10,4 тыс. ДФЭ (+2,3%);
  • строительные грузы – 3,9 тыс. ДФЭ (+33,8%);
  • металлические конструкции – 3,3 тыс. ДФЭ (рост в 3,9 раз);
  • продукты перемола – 3,3 тыс. ДФЭ (рост в 4,4 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.
