Перевозки контейнеров на Северной железной дороге выросли на 11% в январе-сентябре

11:54

В январе-сентябре 2024 года на Северной железной дороге во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и внутренние перевозки, перевезено 253 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 11,5% больше, чем за тот же период 2023 года.

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-сентябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1% и составили 227 тыс. ДФЭ. В них перевезено 4,1 млн тонн грузов (+16,4%), в том числе:

лесные грузы – 101 тыс. ДФЭ (-5%);

101 тыс. ДФЭ (-5%); бумага – 59 тыс. ДФЭ (+6%);

59 тыс. ДФЭ (+6%); химические и минеральные удобрения – 39 тыс. ДФЭ (рост в 2,6 раза);

39 тыс. ДФЭ (рост в 2,6 раза); черные металлы – 15 тыс. ДФЭ (-9,5%);

15 тыс. ДФЭ (-9,5%); химикаты и сода – 5,6 тыс. ДФЭ (рост почти в два раза);

5,6 тыс. ДФЭ (рост почти в два раза); автомобили и комплектующие – 3,6 тыс. ДФЭ (рост более чем в три раза).

Кроме того, в контейнерах перевозились машины, станки и двигатели, метизы, нефтепродукты, строительные, сборные грузы, товары народного потребления и другие грузы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.