Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров на Северной железной дороге выросли на 11% в январе-сентябре

2024-10-10 11:54
Перевозки контейнеров на Северной железной дороге выросли на 11% в январе-сентябре
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-сентябре 2024 года на Северной железной дороге во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и внутренние перевозки, перевезено 253 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 11,5% больше, чем за тот же период 2023 года.

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-сентябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1% и составили 227 тыс. ДФЭ. В них перевезено 4,1 млн тонн грузов (+16,4%), в том числе:

  • лесные грузы 101 тыс. ДФЭ (-5%);
  • бумага 59 тыс. ДФЭ (+6%);
  • химические и минеральные удобрения 39 тыс. ДФЭ (рост в 2,6 раза);
  • черные металлы 15 тыс. ДФЭ (-9,5%);
  • химикаты и сода 5,6 тыс. ДФЭ (рост почти в два раза);
  • автомобили и комплектующие 3,6 тыс. ДФЭ (рост более чем в три раза).

Кроме того, в контейнерах перевозились машины, станки и двигатели, метизы, нефтепродукты, строительные, сборные грузы, товары народного потребления и другие грузы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru