Перевозки контейнеров на Северной железной дороге выросли на 11% в январе-сентябре

В январе-сентябре 2024 года на Северной железной дороге во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и внутренние перевозки, перевезено 253 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 11,5% больше, чем за тот же период 2023 года.
Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-сентябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1% и составили 227 тыс. ДФЭ. В них перевезено 4,1 млн тонн грузов (+16,4%), в том числе:
Кроме того, в контейнерах перевозились машины, станки и двигатели, метизы, нефтепродукты, строительные, сборные грузы, товары народного потребления и другие грузы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.