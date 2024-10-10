Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Представители Северной железной дороги обсудили вопросы сотрудничества с архангельскими промышленниками

2024-10-10 11:41
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Северная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» провела для архангельских предприятий и представителей Минтранса региона встречу «День клиента» 8 октября. Участники встречи смогли задать интересующие их вопросы, получить консультации по услугам РЖД для предприятий.

Железнодорожники организуют для местных производителей перевозки грузов любых объемов, комплексное транспортное обслуживание, предоставляют дополнительные сервисы по экспедированию грузов, перевозке по графику и в ускоренных контейнерных поездах. Развиваются новые маршруты доставки грузов. Так, со станции Соломбалка в Архангельске в августе был впервые отправлен контейнерный поезд с импортными грузами, доставленными из Китая по Северному морскому пути. К октябрю в Архангельск пришло уже 5 судов из КНР, из Архангельска отправлено 26 контейнерных поездов с импортированной продукцией.

На встрече также обсудили работу предстоящей зимой, в том числе планы по профилактике смерзания насыпных грузов в условиях местного климата.

Всего в январе сентябре со станций Северной железной дороги, расположенных в Архангельской области, отправлено более 8,9 млн тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

