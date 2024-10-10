Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Северной железной дороге открыт Дом молодежи

2024-10-10 11:18
На Северной железной дороге открыт Дом молодежи
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Северной железной дороге, в Ярославле, открыли Дом молодежи – пространство для реализации инициатив молодежных советов, волонтерских проектов.

«Уверен, что новая площадка станет местом притяжения, объединит не только молодых, но и представителей старшего поколения, будет способствовать координации совместной работы и обмену опытом, а, значит, наша дорога получит новый импульс к развитию», – отметил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

В Доме молодежи разместился лекторий для организации образовательных мероприятий и клубов по интересам, мобильный класс для проведения уроков цифровой грамотности, а также «Станция добра» – помещение, предназначенное для подготовки к добровольческим акциям корпоративных волонтеров. Оно также станет местом сбора гуманитарной помощи и тренинговой площадкой.

Компания «РЖД» уделяет большое внимание работе с молодежью, созданию условий для личностного и творческого развития.

«ОАО «РЖД» работает с молодежью в формате двустороннего движения. Компания помогает с адаптацией и обучением, создает социальные лифты, с другой стороны, молодые работники делятся с компанией идеями и решениями и вдохновляют своими делами», – сказал начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Сергей Саратов.

На Северной железной дороге работает более 12 тыс. молодых работников в возрасте до 35 лет. Также на магистрали свыше 6 тыс. волонтеров, с начала 2024 года они провели 400 мероприятий, среди которых экологические, патриотические, социальные проекты, помощь пожилым людям и детям, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru