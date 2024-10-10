На Северной железной дороге открыт Дом молодежи

11:18

На Северной железной дороге, в Ярославле, открыли Дом молодежи – пространство для реализации инициатив молодежных советов, волонтерских проектов.

«Уверен, что новая площадка станет местом притяжения, объединит не только молодых, но и представителей старшего поколения, будет способствовать координации совместной работы и обмену опытом, а, значит, наша дорога получит новый импульс к развитию», – отметил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

В Доме молодежи разместился лекторий для организации образовательных мероприятий и клубов по интересам, мобильный класс для проведения уроков цифровой грамотности, а также «Станция добра» – помещение, предназначенное для подготовки к добровольческим акциям корпоративных волонтеров. Оно также станет местом сбора гуманитарной помощи и тренинговой площадкой.

Компания «РЖД» уделяет большое внимание работе с молодежью, созданию условий для личностного и творческого развития.

«ОАО «РЖД» работает с молодежью в формате двустороннего движения. Компания помогает с адаптацией и обучением, создает социальные лифты, с другой стороны, молодые работники делятся с компанией идеями и решениями и вдохновляют своими делами», – сказал начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Сергей Саратов.

На Северной железной дороге работает более 12 тыс. молодых работников в возрасте до 35 лет. Также на магистрали свыше 6 тыс. волонтеров, с начала 2024 года они провели 400 мероприятий, среди которых экологические, патриотические, социальные проекты, помощь пожилым людям и детям, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.