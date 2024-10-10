Волонтеры провели в сентябре более 50 акций по профилактике непроизводственного травматизма на полигоне Забайкальской железной дороги

Волонтеры провели в сентябре более 50 акций по профилактике непроизводственного травматизма на полигоне Забайкальской железной дороги

10:35

Цикл из более 50-ти специальных мероприятий по повышению культуры безопасности на железной дороге организовали и провели волонтеры Забайкальской железной дороги в сентябре 2024 года.

Основная аудитория, с которой взаимодействовали добровольцы, – дети и подростки в городах и поселках Забайкальского края и Амурской области. Общий охват составил более 1 тыс. человек. Организаторы использовали различные форматы общения – информационные встречи, открытые уроки, экскурсии на железнодорожные станции, рейды в местах несанкционированных проходов через железнодорожные пути. Во время акций школьникам демонстрировали тематические видеоролики, вручали профилактические плакаты и памятки.

Цикл был приурочен к проведению на ЗабЖД месячника «Уступи дорогу поездам!», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.