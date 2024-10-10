Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 30 тысяч человек приняли участие в профилактической акции «Уступи дорогу поездам!» на Куйбышевской магистрали

2024-10-10 10:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Участниками акции «Уступи дорогу поездам!», направленной на соблюдение правил безопасного поведения на железной дороге, стали более 30 тысяч детей и подростков. Акция прошла со 2 по 30 сентября на всех крупных вокзалах и станциях Куйбышевской железной дороги.

Всего сотрудники Куйбышевской магистрали организовали более 1,5 тыс. профилактических мероприятий, в ходе которых совместно с транспортной полицией провели рейды на объектах железнодорожного транспорта, лекции и беседы в школах. При этом для визуализации и закрепления знаний, кроме раздачи информационных листовок и брошюр, использовались и другие форматы: конкурсы рисунков, викторины, квесты.

Отметим, что одной из причин травматизма несовершеннолетних на железной дороге по-прежнему остается нахождение вне оборудованных пешеходных переходов в непосредственной близости от движущихся поездов. Так, за январь – сентябрь 2024 года произошло 10 случаев травмирования детей (за аналогичный период прошлого года – пять случаев).

Куйбышевская магистраль призывает граждан личным примером показывать детям необходимость соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, переходить пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося состава, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

