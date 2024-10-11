Продажи онлайн-билетов на поезда дальнего следования Калининградского направления выросли почти в два раза в январе – сентябре

16:38

В январе – сентябре пассажиры поездов дальнего следования, курсирующих между Калининградской областью и другими регионами России, приобрели около 594 тыс. электронных билетов, что почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года.

Всего с начала 2024 года было продано более 917 тыс. билетов на поезда дальнего следования Калининградского направления. Доля проездных документов, оформленных через онлайн-сервисы и приложения, составила 65%.

В пригородном сообщении пассажирами за девять месяцев было приобретено 6 млн 184 тыс. проездных документов, из которых электронных – более 513 тыс. Рост к январю – сентябрю 2023 года по количеству билетов, оформленных через онлайн-сервисы, составил 36,7%.

Напоминаем, что оформить электронные билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.