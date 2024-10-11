Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Продажи онлайн-билетов на поезда дальнего следования Калининградского направления выросли почти в два раза в январе – сентябре

2024-10-11 16:38
Продажи онлайн-билетов на поезда дальнего следования Калининградского направления выросли почти в два раза в январе – сентябре
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе сентябре пассажиры поездов дальнего следования, курсирующих между Калининградской областью и другими регионами России, приобрели около 594 тыс. электронных билетов, что почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года.

Всего с начала 2024 года было продано более 917 тыс. билетов на поезда дальнего следования Калининградского направления. Доля проездных документов, оформленных через онлайн-сервисы и приложения, составила 65%.

В пригородном сообщении пассажирами за девять месяцев было приобретено 6 млн 184 тыс. проездных документов, из которых электронных – более 513 тыс. Рост к январю сентябрю 2023 года по количеству билетов, оформленных через онлайн-сервисы, составил 36,7%.

Напоминаем, что оформить электронные билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru