Система удаленного управления появилась на шести малых вокзалах Северной железной дороги в 2024 году

На Северной железной дороге в 2024 году автоматизированной системой дистанционного управления «Умный вокзал» оборудованы 6 малых вокзалов на станциях Полянки в Ярославле, Берендеево в Ярославской области, Вожега, Грязовец, Сухона в Вологодской области, Кулой и Ерцево – в Архангельской.

Напомним, на СЖД переход на удаленное управление вокзалами на малых станциях начался в 2020 году, в настоящее время оно используется на 29 объектах. Диспетчеры из Ярославля в круглосуточном режиме удаленно контролируют системы видеонаблюдения, оповещения и информирования, поддерживают температурный режим, отслеживают работу освещения, отопления, пожарной и охранной автоматики, осуществляют контроль входных групп. Удаленно можно задавать и параметры корректировки расписания поездов, выводящегося на информационное табло, консультировать пассажиров посредством аудио- и видеосвязи. На «цифровых» вокзалах есть навигация, которая поясняет пассажирам, как попасть в зал ожидания.

Система дистанционного управления внедряется там, где малоинтенсивный пассажиропоток. Удаленное управление позволяет повысить эффективность работы вокзальных комплексов, уровень безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.