Более 133 тыс. человек воспользовались бесплатным Wi-Fi на вокзалах Свердловской железной дороги в январе – сентябре

2024-10-11 15:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2024 года на вокзалах Свердловской магистрали услугой бесплатного беспроводного доступа в интернет с помощью технологии Wi-Fi воспользовались более 133 тыс. человек. Они скачали и отправили более 100 терабайт информации.

Абсолютным лидером по объему интернет-трафика и количеству пользователей стал вокзал Екатеринбург – 30,3 терабайта и более 60 тыс. подключений. Кроме того, большой объем информации пользователи скачали и отправили на вокзальных комплексах Пермь-2 (15,9 Тб), Тюмень (15,6 Тб) и Нижний Тагил (11,2 Тб).

Точками доступа Wi-Fi пользуются не только посетители вокзалов, но и пассажиры транзитных поездов – они могут подключиться к сети, не выходя из вагона, во время стоянки на станции. Скорость передачи данных достигает 100 Мб/с, поэтому пользователи могут не только зайти в социальные сети, но и совершать видеозвонки, загружать на свое устройство фильмы в высоком разрешении. А также отправлять близким и друзьям фотографии и видеоролики из путешествия.

Напомним, проект ОАО «РЖД» и компании «ТрансТелеКом» по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi реализуется с 2015 года. В границах СвЖД услуга доступна на вокзалах Екатеринбург, Каменск-Уральский, Камышлов, Когалым, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Первоуральск, Пермь-2, Пыть-Ях, Серов, Тобольск и Тюмень, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

