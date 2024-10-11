Вагоны нового модельного ряда поступили на Южно-Уральскую железную дорогу

12:53

В рамках обновления пассажирского парка на Южно-Уральскую железную дорогу поступили 4 штабных вагона нового модельного ряда. Они пополнят составы двух поездов: № 105/106 Оренбург – Санкт-Петербург и № 149/150 Челябинск – Санкт-Петербург.

Подвижной состав выполнен в виде двухвагонных сцепов, которые оборудованы системами кондиционирования воздуха, душевыми модулями и биотуалетами. Также в вагоне есть багажное купе для размещения дополнительных мест багажа пассажиров и купе для домашних животных, следующих без сопровождения владельцами.

Кроме того, новый штабной вагон оборудован специализированным подъемным устройством и купе для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Увеличенное помещение позволяет одновременно разместиться двум маломобильным пассажирам и двум сопровождающим. Пространство максимально органично и приспособлено под нужды пассажира в пути.

В 2023/2024 годах составы поездов № 105/106 Оренбург – Санкт-Петербург и № 149/150 Челябинск – Санкт-Петербург были полностью обновлены, на магистраль поступило 8 плацкартных и 18 купейных сцепов. В последних, для более комфортных условий поездки пассажиров с детьми, появились «детские купе» с уникальным дизайном и дополнительными услугами.

Получить подробную информацию и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на нашем сайте и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Скорый поезд № 105/106 Оренбург – Санкт-Петербург курсирует через день. Отправление из Оренбурга в 17:35, обратно из Санкт-Петербурга в 14:20. Скорый поезд № 149/150 Челябинск – Санкт-Петербург курсирует через день. Отправление из Челябинска в 18:04, обратно из Санкт-Петербурга в 16:02. Время указано местное, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.