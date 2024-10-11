Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры Кузбасса превысили 13 млрд рублей в январе – сентябре

В январе – сентябре 2024 года ОАО «РЖД» направило более 13 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры Кемеровской области.

В частности, в рамках сезонной путевой кампании было отремонтировано почти 100 км железнодорожного пути, включая участки Транссибирской магистрали: Тайга – Анжерская-Западная, Анжерская – Судженка и Берикульская – Антибесский.

Кроме того, в регион поступило 12 новых грузовых магистральных электровозов 2ЭС6 и 10 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ. Локомотивы уже обеспечивают вывоз грузов потребителям.

Продолжается реализация комплексного проекта по увеличению пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет, выполняются работы по строительству поста электрической централизации на станции Междуреченск и работы по усилению электроснабжения на участке Томусинская – Мыски.

Также идет техническое перевооружение тяговых подстанций Тальменка, Торсьма и контактной сети участка Яя – Ижморская, реконструкция отдельных элементов железнодорожной инфраструктуры.

Часть инвестиций направлена на обновление оборудования и техники. В том числе закуплены новое оборудование связи, контрольно-измерительное, диагностическое и другое.

Отметим, что в текущем году планируемый общий объем инвестиций в железнодорожную инфраструктуру Западно-Сибирской магистрали в Кузбассе превысит 17 млрд рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.