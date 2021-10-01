Расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2 изменится в октябре в связи с ремонтно-путевыми работами

10:13

С 4 по 29 октября изменится расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги в связи с ремонтно-путевыми работами.

Так, в будние дни с 4 по 29 октября преимущественно в ночное время (с 22:30 до 05:30) железнодорожники проведут укладку 4,8 км бесстыкового пути на участке Москва-Товарная-Курская – Люблино-Сортировочное, а в ночь с 9 на 10 октября с 22:30 до 07:00 – 76,5 м на участке Москва-Рижская – Подмосковная. Ранее на данных участках было уложено 1,6 км и 850 м пути соответственно.

Кроме того, с 10 по 20 октября специалисты заменят пролетные строения на железнодорожном мосту через реку Оку в районе Серпухова.

Обращаем внимание пассажиров, что на время работ изменится расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.