Инфраструктуру для пассажиров благоустроили на станциях Западно-Сибирской железной дороги в Омской области

11:15

Ряд объектов пассажирской инфраструктуры благоустроили на станциях Западно-Сибирской железной дороги в Омской области в 2024 году.

В частности, на станции Исилькуль обновлен фасад железнодорожного вокзала, отремонтирован перрон и островная платформа, уложено новое асфальтовое покрытие, введен в эксплуатацию пешеходный мост.

Также косметический ремонт фасадов вокзалов проведен на станциях Называевская, Омск-Пассажирский, Любинская, отремонтированный зал ожидания заработал в здании остановочного пункта 2883 км.

На станции Москаленки на пешеходном мосту смонтирована система освещения, на станции Стрела отремонтирована островная платформа, установлены новые скамьи.

Кроме того, в октябре для удобства пассажиров платформы с остановочного пункта Новоуральский между станциями Жатва и Любовка перенесут на 900 метров в сторону станции Жатва.

Отметим, что проведенные ремонтные работы не повлияли на график движения поездов и на качество обслуживания пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.