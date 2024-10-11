Железнодорожники Северной магистрали высадили в этом году более 39 тыс. деревьев

Железнодорожники Северной магистрали высадили в этом году более 39 тыс. деревьев

09:54

Работники Северной железной дороги в 2024 году в рамках мероприятий по восстановлению лесов, которые проводятся совместно с лесничествами, и в ходе различных экологических акций высадили более 39 тыс. саженцев хвойных и лиственных деревьев.

Традиционно железнодорожники принимают участие в таких акциях по возрождению лесов, как «Сад Памяти», «Сохраним Лес», «Живи, Лес!», «Лес Победы».

Работники магистрали также участвовали в мероприятиях по озеленению общественных территорий в Вологде, Ярославле, Няндоме, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.