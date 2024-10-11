Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники Северной магистрали высадили в этом году более 39 тыс. деревьев

2024-10-11 09:54
Железнодорожники Северной магистрали высадили в этом году более 39 тыс. деревьев
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Северной железной дороги в 2024 году в рамках мероприятий по восстановлению лесов, которые проводятся совместно с лесничествами, и в ходе различных экологических акций высадили более 39 тыс. саженцев хвойных и лиственных деревьев.

Традиционно железнодорожники принимают участие в таких акциях по возрождению лесов, как «Сад Памяти», «Сохраним Лес», «Живи, Лес!», «Лес Победы».

Работники магистрали также участвовали в мероприятиях по озеленению общественных территорий в Вологде, Ярославле, Няндоме, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru