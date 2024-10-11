«Ласточки» Нижний Новгород – Москва перевезли почти 3 млн человек за 9 месяцев

09:20

Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Москва в январе-сентябре 2024 года перевезено почти 3 млн пассажиров. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего за 9 месяцев 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли свыше 3,1 млн человек, что на 5,4% больше, чем в прошлом году.

В том числе по маршруту Нижний Новгород – Киров перевезено почти 151 тыс. пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода 2023 года.

Между Нижним Новгородом и Иваново скоростным электропоездом «Ласточка», который курсирует с 1 июня 2023 года, за январь-сентябрь 2024 года перевезено более 67 тыс. человек.

