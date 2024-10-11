Двухэтажный поезд между Челябинском и Москвой начнет курсировать с 13 декабря

Состав поезда № 391/392 сообщением Челябинск – Москва будет заменен на двухэтажные вагоны. В таком исполнении он будет курсировать ежедневно, с 13 декабря 2024 года.

В первый рейс обновленный поезд № 391/392 Челябинск – Москва отправится из Челябинска 13 декабря в 13:30, из Москвы – 15 декабря в 12:52. Время указано местное. В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Уфа, Ульяновск, Рязань и других.

Двухэтажные вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств и многим другим. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров.

Продажа проездных документов уже открыта. Приобрести билеты на поезд №391/392 сообщением Челябинск – Москва можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.