Перевозки груженых контейнеров на Свердловской магистрали выросли на 3,3% в январе – сентябре

2024-10-11 09:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – сентябре 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 240,3 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 4,3 млн тонн различных грузов (+3,2%), в том числе:

  • химикатов и соды – 95,6 тыс. ДФЭ (+3,9% к январю – сентябрю 2023 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 27,8 тыс. (+15,1%);
  • лесных грузов – 25,6 тыс. (+20,9%);
  • бумаги – 18,6 тыс. (-18,8%);
  • черных металлов – 11,2 тыс. (-23,3%);
  • цветных металлов – 10,2 тыс. (-0,7%);
  • химических и минеральных удобрений – 9,1 тыс. (+4%);
  • зерна – 8,9 тыс. (+3,7%);
  • огнеупоров – 7,1 тыс. (+21,2%);
  • строительных грузов – 6,8 тыс. (+13,7%);
  • продовольственных товаров – 5,9 тыс. (+0,6%);
  • метизов – 3,8 тыс. (-5,8%);
  • продуктов перемола – 3,3 тыс. (рост в 4 раза).

Всего за девять месяцев текущего года на СвЖД перевезено 326,9 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (на уровне прошлого года). В том числе внутри страны отправлено 196,8 тыс. ДФЭ (+3,1%).

В целом по сети ОАО «РЖД» в январе – сентябре 2024 года перевезено 5 млн 871 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе во внутреннем сообщении отправлено свыше 2,3 млн ДФЭ (+6,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

