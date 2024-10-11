Перевозки груженых контейнеров на Свердловской магистрали выросли на 3,3% в январе – сентябре

В январе – сентябре 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 240,3 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 4,3 млн тонн различных грузов (+3,2%), в том числе:
Всего за девять месяцев текущего года на СвЖД перевезено 326,9 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (на уровне прошлого года). В том числе внутри страны отправлено 196,8 тыс. ДФЭ (+3,1%).
В целом по сети ОАО «РЖД» в январе – сентябре 2024 года перевезено 5 млн 871 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе во внутреннем сообщении отправлено свыше 2,3 млн ДФЭ (+6,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.