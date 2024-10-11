Перевозки груженых контейнеров на Свердловской магистрали выросли на 3,3% в январе – сентябре

09:11

В январе – сентябре 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 240,3 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 4,3 млн тонн различных грузов (+3,2%), в том числе:

химикатов и соды – 95,6 тыс. ДФЭ (+3,9% к январю – сентябрю 2023 года);

нефти и нефтепродуктов – 27,8 тыс. (+15,1%);

лесных грузов – 25,6 тыс. (+20,9%);

бумаги – 18,6 тыс. (-18,8%);

черных металлов – 11,2 тыс. (-23,3%);

цветных металлов – 10,2 тыс. (-0,7%);

химических и минеральных удобрений – 9,1 тыс. (+4%);

зерна – 8,9 тыс. (+3,7%);

огнеупоров – 7,1 тыс. (+21,2%);

строительных грузов – 6,8 тыс. (+13,7%);

продовольственных товаров – 5,9 тыс. (+0,6%);

метизов – 3,8 тыс. (-5,8%);

продуктов перемола – 3,3 тыс. (рост в 4 раза).

Всего за девять месяцев текущего года на СвЖД перевезено 326,9 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (на уровне прошлого года). В том числе внутри страны отправлено 196,8 тыс. ДФЭ (+3,1%).

В целом по сети ОАО «РЖД» в январе – сентябре 2024 года перевезено 5 млн 871 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе во внутреннем сообщении отправлено свыше 2,3 млн ДФЭ (+6,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.