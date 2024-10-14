ОАО «РЖД» подвело итоги летней пассажирской кампании 2024 года

16:41

С мая по сентябрь 2024 года по сети ОАО «РЖД» перевезено 569,2 млн пассажиров, что на 7,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании отправлено 62,8 млн человек (+2,9%), в пригородном сообщении – 506,4 млн человек (+7,7%).

Такие данные привел генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на сетевом совещании по итогам летних пассажирских перевозок.

«Каждый летний сезон по-своему сложен, и этот не был исключением с учетом того, что нагрузка на южных направлениях в условиях закрытия аэропортов беспрецедентная. Считаю, что мы со своей задачей справились: назначили максимально возможное количество поездов, предложили в них больше мест, за счет увеличения составности и замены обычных поездов на двухэтажные», – подчеркнул Олег Белозёров.

Самые популярные направления традиционно – Анапа, Сочи, Новороссийск, Кисловодск, а также Крымское побережье. В сообщении с ними поезда выполнили 25,4 тыс. рейсов (+2,5%). Воспользовалось ими рекордное число пассажиров – 13,8 млн человек, в т.ч. в поездах формирования АО «ФПК» отправлено 11,6 млн человек (+3,9%), в поездах транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» – 2,2 млн человек (+8,2%).

Особое внимание ОАО «РЖД» уделяет организации перевозок детей. В летний оздоровительный сезон 2024 года поезда доставили к местам отдыха более 12 млн юных пассажиров, из них в составе организованных групп перевезено 688,4 тыс. детей (+1,3%).

В обеспечении летних перевозок были максимально задействованы технические и кадровые резервы холдинга. Всего с мая по сентябрь в поездах дальнего следования работало 52 тыс. сотрудников поездных бригад, в том числе 10 тысяч студентов.

Помимо подведения итогов и награждения отличившихся сотрудников отраслевыми наградами сегодня также состоялось торжественное отправление в первый рейс двухэтажного поезда Москва – Новороссийск. Старт движению в режиме телемоста дал глава РЖД Олег Белозёров.

До настоящего времени Новороссийск оставался последним курортным городом Юга России, куда не курсировали двухэтажные составы из столицы. Теперь и на этом популярном направлении ОАО «РЖД» предлагает пассажирам больше мест.

Поезд №266/265 Москва – Новороссийск будет отправляться ежедневно:

из Москвы в 10:00 и прибывать в Новороссийск на следующий день в 13:02,

из Новороссийска в 16:55 и прибывать в Москву на следующий день в 21:05.

В пути предусмотрены остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах и остановочных пунктах.

Приобрести билеты и узнать подробную информацию о новом двухэтажном поезде можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», веб-приложении и в кассах.