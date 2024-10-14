Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородные поезда в Казани будут курсировать каждые 20 минут в рамках проведения саммита БРИКС

2024-10-14 13:49
Пригородные поезда в Казани будут курсировать каждые 20 минут в рамках проведения саммита БРИКС
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога в рамках проведения саммита глав государств БРИКС в столице Республики Татарстан, который состоится с 22 по 24 октября, назначает 176 дополнительных пригородных поездов с интервалом движения до 20 минут.

Они будут курсировать с 19 по 25 октября по маршрутам Вахитово – Аэропорт и Казань – Аэропорт с 06:30 до 22:30.

Отметим, что по данным маршрутам будут курсировать современные электропоезда серии ЭП3Д в шестивагонном исполнении. Его вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Под каждым трехместным диваном установлены розетки для зарядки гаджетов. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу.

Более подробную информацию по расписанию дополнительных поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить сайте ОАО «РЖД», на сайте пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru