Пригородные поезда в Казани будут курсировать каждые 20 минут в рамках проведения саммита БРИКС

Пригородные поезда в Казани будут курсировать каждые 20 минут в рамках проведения саммита БРИКС

13:49

Горьковская железная дорога в рамках проведения саммита глав государств БРИКС в столице Республики Татарстан, который состоится с 22 по 24 октября, назначает 176 дополнительных пригородных поездов с интервалом движения до 20 минут.

Они будут курсировать с 19 по 25 октября по маршрутам Вахитово – Аэропорт и Казань – Аэропорт с 06:30 до 22:30.

Отметим, что по данным маршрутам будут курсировать современные электропоезда серии ЭП3Д в шестивагонном исполнении. Его вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Под каждым трехместным диваном установлены розетки для зарядки гаджетов. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу.

Более подробную информацию по расписанию дополнительных поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить сайте ОАО «РЖД», на сайте пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.