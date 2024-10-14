Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скорый поезд Уфа – Москва начнет курсировать с 15 декабря

2024-10-14 13:25
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По многочисленным просьбам пассажиров Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») запускает новый скорый поезд № 49/50 сообщением Уфа – Москва. Это позволит совершать поездки с большим комфортом, поскольку в настоящее время сообщение между этими городами обеспечивают только транзитные поезда.

Поезд будет курсировать с 15 декабря 2024 года через день. Маршрут пройдет через Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань.

Отправление из Уфы в 09:20, прибытие в Москву на следующие сутки в 11:15. В обратном направлении – из Москвы – поезд будет отправляться с 16 декабря в 15:25, а прибывать в столицу Республики Башкортостан на следующий день в 22:09.

Состав будет сформирован из комфортабельных купейных и плацкартных вагонов, оборудованных кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и многим другим.

В поезде предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих. Также есть специализированное багажное купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Получить больше информации и купить билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

