Зимний график движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге начал действовать с 14 октября

13:14

С 14 октября 2024 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге перешли на зимний график движения. На время традиционного снижения пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик – Свердловская пригородная компания – в соответствии с заявками регионов корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и «дачный» сезон.

В Свердловской области с 14 октября отменяются «летние» поезда, назначенные на период с апреля по октябрь:

№ 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;

№ 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;

№ 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;

№ 6951/6952 Серов – Бокситы;

№ 6802 Нижний Тагил – Невьянск;

№ 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;

№ 6954/6953 Бокситы – Верхотурье.

С 28 октября отменяется пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод (в природный парк «Оленьи ручьи», последний рейс 27 октября).

В ХМАО – Югре с 27 октября отменяются пригородные поезда № 7496/6097 Сургут – Нижневартовск – Сургут.

На небольших остановочных пунктах СвЖД (Большая Поляна, Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховка, Вагановка и др.) для ряда пригородных поездов с 14 октября отменены введенные на летний период остановки.

Свердловская железная дорога просит пассажиров при планировании поездки уточнять расписание. Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.