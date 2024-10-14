Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Зимний график движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге начал действовать с 14 октября

2024-10-14 13:14
Зимний график движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге начал действовать с 14 октября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 14 октября 2024 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге перешли на зимний график движения. На время традиционного снижения пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик – Свердловская пригородная компания – в соответствии с заявками регионов корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и «дачный» сезон.

В Свердловской области с 14 октября отменяются «летние» поезда, назначенные на период с апреля по октябрь:

  • № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;
  • № 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;
  • № 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;
  • № 6951/6952 Серов – Бокситы;
  • № 6802 Нижний Тагил – Невьянск;
  • № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;
  • № 6954/6953 Бокситы – Верхотурье.

С 28 октября отменяется пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод (в природный парк «Оленьи ручьи», последний рейс 27 октября).

В ХМАО – Югре с 27 октября отменяются пригородные поезда № 7496/6097 Сургут – Нижневартовск – Сургут.

На небольших остановочных пунктах СвЖД (Большая Поляна, Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховка, Вагановка и др.) для ряда пригородных поездов с 14 октября отменены введенные на летний период остановки.

Свердловская железная дорога просит пассажиров при планировании поездки уточнять расписание. Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru