С начала года водители игнорировали правила дорожного движения на переездах Восточно-Сибирской магистрали более пятисот раз

11:23

С начала 2024 года работники Восточно-Сибирской магистрали зафиксировали 509 замечаний по нарушениям правил дорожного движения на железнодорожных переездах. Водители выезжали на пути, несмотря на запрещающие сигналы светофора и опущенный шлагбаум. По каждому факту информация передана в ГИБДД. В отношении 248 человек приняты меры административного воздействия, включая штрафы. Одного автовладельца лишили удостоверения на право управления транспортным средством.

Напомним, с начала 2024 года на переездах ВСЖД произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Одно из них случилось в прошедшие выходные.

13 октября 2024 года на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на станции Худоеланская в Иркутской области, произошло столкновение легкового автомобиля с локомотивом поезда. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового транспорта.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.